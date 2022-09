Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Straßenraub auf dem Papenberg. Täter flüchtig. Polizei Helmstedt sucht nach Zeugen

Helmstedt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.48 Uhr kam es in Helmstedt in der Straße Papenberg zu einem Straßenraub. Ein 33-jährige Helmstedt verließ eine Gaststätte, als ihm zwei junge Männer auflauerten und ihn in die gegenüberliegende Stolzengasse drängten. Hier wurde das Opfer zunächst in den Würgegriff genommen und anschließen mit einem scharfen Gegenstand an der rechten Hand verletzt. Anschließend wurde ihm eine Halskette entrissen und von einem Täter mitgenommen. Eine Befragung ergab, dass sich das Opfer und die beiden Täter flüchtig kannten und es zuvor in der Gaststätte zu Streitigkeiten und Beleidigungen kam. Das Opfer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Polizeikommissariat Helmstedt bittet unter 05351-5210 um Hinweis von Zeugen, die Angaben zu den Täter und dem Tathergang machen können.

