Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW in Jever brennt vollständig aus

Jever (ots)

In der Nacht zum 09.01.2023 wurde der Polizei Jever gegen 02:20 Uhr ein Brand in der Straße Grüner Garten gemeldet. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten am Einsatzort einen PKW feststellen, aus dessen Motorraum Flammen wahrnehmbar waren. Durch die Hitzeentfaltung wurde das nebenstehende Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Brandursache ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell