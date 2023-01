POL-WHV: Räuberische Erpressung auf Tierbedarfsmarkt

Wilhelmshaven (ots) - Am 08.01.2022 wird der Polizei gegen 00:56 Uhr ein Containerbrand in der Gökerstraße gemeldet. Die Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass ein Altpapiercontainer in der Containersammelstelle einer dortigen Radiologie in Vollbrand steht. Der Brand konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr abgelöscht und so ein Übergreifen auf die nebenstehenden Container ...

mehr