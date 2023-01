Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven, Verursacherin meldet Unfall

Wilhelmshaven (ots)

Am 5.1.2023 gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Straße Am Wiesenhof ein Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmitteldiscounters übersah die 22-jährige Fahrerin beim Ausparken einen hinter sich parkenden PKW, sodass es zum Unfall kam. Da ihr Handyakku nicht geladen war, konnte sie die Polizei nicht verständigen. Stattdessen wartete sie 30 Minuten an der Unfallstelle, bis sie eine Polizeiwache aufsuchte und den Unfall pflichtgemäß meldete. Am Unfallort war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr zugegen, sodass die Polizei nun den Eigentümer sucht. Das beschädigte Fahrzeug müsste im hinteren linken Bereich eine Beschädigung aufweisen. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

