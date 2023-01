Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Containerbrand in Wilhelmshavener Innenstadt

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.01.2022 wird der Polizei gegen 00:56 Uhr ein Containerbrand in der Gökerstraße gemeldet. Die Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass ein Altpapiercontainer in der Containersammelstelle einer dortigen Radiologie in Vollbrand steht. Der Brand konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr abgelöscht und so ein Übergreifen auf die nebenstehenden Container verhindert werden.

Die Polizei Wilhelmshaven geht von einer Inbrandsetzung aus, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten in der Nähe des Brandortes wahrgenommen haben, sich unter 04421/942-0 zu melden.

