POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Stromkasten an Bushaltestelle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Endingen/Teningen: Am 24.09.2022 wurde in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 01:55 Uhr in eine Spielothek in der Vogesenstraße in Endingen über ein Fenster eingebrochen. Im Inneren der Lokalität wurden insgesamt 6 Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entwendet. Der Bewegungsmelder war augenscheinlich zuvor ...

mehr