Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim-Horrenberg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Dielheim-Horrenberg (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Gesamtschaden von rund 15.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag auf der L 612 zwischen Horrenberg und Sinsheim-Hoffenheim.

Eine 18-jährige Smart-Fahrerin wollte kurz vor 10.30 Uhr von der L 612 nach links auf die K 4174 in Richtung Zuzenhausen abbiegen, als sie dabei mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Toyota-Fahrerin kollidierte. Nachdem die leicht verletzten Frauen an der Unfallstelle erstversorgt worden waren, wurden Sie zu weiteren Behandlungen mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt.

Kurz vor 12 Uhr war die Landstraße zwischen Horrenberg und Hoffenheim wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell