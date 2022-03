Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Diebstahl aus einem Baustellenfahrzeug

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jan). In der Zeit von Freitag, den 18.03.2022 bis Freitag, den 25.03.2022 kommt es in Nordstemmen zu einem Diebstahl aus einem Baustellenfahrzeug. In diesem Zeitraum begeben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle am Bahnübergang in der Hauptstraße in Nordstemmen. Dort entwenden sie zwei Bedienelemente aus einem Bagger, sodass ein Schaden von ca. 20.000 Euro entsteht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell