POL-PDPS: Eichenbank von Feldweg samt Betonverankerung gestohlen

Maßweiler (ots) - Die Beamten des Verkehrsdienstes in Waldfischbach-Burgalben führten aufgrund von Beschwerdemitteilungen von Bürgern am Dienstag, 28. Juni, von 07.30 - 12.30 Uhr in der Pirmasenser Straße in Maßweiler eine Radarkontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h waren 25 Autofahrer zu schnell unterwegs, zwei Fahrer mit 77 und 82 km/h erwartet nun ein ...

mehr