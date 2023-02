Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (19.02.2023) in Feuerbach ereignet hat. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr gegen 05.55 Uhr die Heilbronner Straße in auswärtiger Richtung und bog im Bereich des Pragsattels in die Siemensstraße ein. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden 19-jährigen BMW-Fahrer. Beide Beteiligte, welche in Folge des Unfalls leicht verletzt wurden, gaben an bei "Grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

