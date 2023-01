POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht, aufgrund guter Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher ermittelt werden

Gerolstein (ots) - Am 25.01.2023 gegen 18:02 Uhr befand sich ein 64-jähriger Mann fußläufig im Bereich der Straße "Vulkanring" in Gerolstein, wo er entlangjoggte. Aus Richtung Gerolstein kommend bog ein weißer Pritschenwagen in den Vulkanring ein und fuhr an dem Jogger vorbei. Hierbei wurde der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Jogger derart knapp, dass der Jogger sich genötigt sah, sich durch einen Sprung zur Seite zu retten, da er eine Kollision befürchtete. ...

