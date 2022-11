Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - "Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt" am 18. November 2022 - Polizei berät

Kreis Borken (ots)

Kinder brauchen Schutz vor sexueller Gewalt und sexueller Ausbeutung. Die Polizei setzt sich in vielfältiger Weise für den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft ein.

Am 18. November soll der "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt" dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen und damit in die Köpfe der Menschen.

Ein zentrales Anliegen: sexuellen Missbrauch verhindern. Gezielt informieren möchte die Polizei über sexuelle Gewalt an Minderjährigen ebenso wie über Strategien der Täter und über Anzeichen von Missbrauch. Die Kampagne "Missbrauch verhindern!" in Kooperation mit "Pro PK" eröffnet Möglichkeiten, Erwachsene dafür zu sensibilisieren. Diese erfahren, wie sie Kinder besser schützen können - durch Wissen und Offenheit, Aufmerksamkeit, Vertrauen und Handeln.

Zu dem Thema "Wenn Kinder unbedarft zu Tätern werden", haben sich Michael Wanning vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz und Thorsten Ohm von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde in unserem PolBORCast unterhalten. Schnell mal weitergeleitet: Was da in manchen Klassenchats auftaucht, überschreitet Grenzen - wenn beispielsweise Bilder von Gewalt und Missbrauch die Runde machen. Absender in den Gruppen sind nicht selten selbst Kinder. Was sie für harmlos halten, stellt allerdings eine Straftat dar.

Die Folge #4 des Podcast ist auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Borken unter dem Link: https://borken.polizei.nrw/podcast/polborcast zu finden.

Die Opferschützer der Kreispolizeibehörde Borken werden zu diesen Themen am Freitag zwischen 09.00 und 14.30 Uhr eine Infohotline schalten. Interessierte erreichen die Fachleute unter Tel. (02861) 900-5555.

Link zur Kampagne "Missbrauch verhindern!": https://polizei-beratung.extrapol.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/missbrauch-verhindern/ (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell