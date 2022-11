POL-BOR: Gescher - Mit Angst Bargeld erbeutet

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Kreuzung Am Freistuhl / Bullenkämpe; Unfallzeit: 16.11.2022, 07.55 Uhr; Eine Radfahrerin ist am Mittwoch in Borken gegen einen Pkw geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 18-Jährige hatte gegen 07.55 Uhr die Straße Am Freistuhl in Richtung Nordring befahren. Als die Borkenerin die Kreuzung mit der Bullenkämpe querte, stieß sie mit dem von rechts kommenden Wagen einer ...

