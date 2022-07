Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin beschädigt drei Fahrzeuge

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Westring am Donnerstag, gegen 22.50 Uhr, verletzten sich zwei Autofahrer leicht. Eine 26-jährige Bottroperin fuhr mit ihrem Auto auf dem Westring in Richtung Sterkrader Straße. Kurz nach der Osterfelder Straße kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Autos. In einem Wagen saß noch ein 52-jähriger Mann aus Bersenbrück, der bei dem Aufprall leicht verletzt wurde. Er und die ebenfalls leicht verletzte Bottroperin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 13.000 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

