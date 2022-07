Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrerin stürzt bei Ausweichmanöver - Polizei sucht BMW-Fahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen und nach einem BMW-Fahrer, die/der heute Morgen auf der Straße Am Lamperfeld unterwegs waren. Eine 23-jährige Motorradfahrerin aus Bottrop verunglückte dort gegen 7.10 Uhr. Nach eigenen Angaben musste sie einem entgegenkommenden dunkleren BMW ausweichen, der auf ihren Fahrstreifen geraten war. Die junge Frau verlor bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer, der nach dem Unfall davonfuhr, war demnach in Richtung Kirchhellener Straße/Stadtmitte unterwegs - am Steuer saß ein Mann. Aus dem Auto kam laute Musik. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Wer Angaben zu dem Unfall und/oder dem gesuchten Autofahrer machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell