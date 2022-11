Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auffahrunfall

Beifahrerin leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bundesstraße 525; Unfallzeit: 16.11.2022, 17.15 Uhr;

Die Beifahrerin eines 78 Jahre alten Borkeners hat sich am Mittwoch leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Gescher zugezogen. Der Autofahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 525 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Südlohn unterwegs, als er vor einer Baustelle seinen Wagen habe ausrollen lassen. Diese Verzögerung nahm ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Südlohn zu spät wahr und fuhr auf. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Borkenerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. (db)

