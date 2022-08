Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch gestört

Geilenkirchen (ots)

Bewohner eines Hauses an der Straße Am Wiesenhang bemerkten am Freitag, 12. August, gegen 13 Uhr, eine männliche Person, die versuchte, die Terrassentür im rückwärtigen Bereich ihres Hauses aufzuhebeln. Der Täter flüchtete unmittelbar nach Entdeckung. Er war männlich, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und hatte vermutlich eine Glatze.

