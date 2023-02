Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Berwicke - Unfall

Welver (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hammer Landstraße in Höhe der Einmündung zur Klosterstraße. Eine 21-jährige Frau aus Soest fuhr mit ihrem Renault in Richtung Borgeln und kam im Kurvenbereich ins Schleudern. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

