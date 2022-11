POL-HX: Automatiktür stoppt flüchtenden Ladendieb

Warburg (ots) - Ein Rentnerehepaar in einem Wohngebiet in Warburg ließ am Donnerstag, 10. November, gegen 16 Uhr auf Anschellen an der Wohnungstür zwei unbekannte Frauen in die Wohnung ein, die mit osteuropäischem Akzent durchgängig auf das Paar einredeten. Am Folgetag stellte das Ehepaar fest, dass im Schlafzimmer Schubladen und ein Schrank durchwühlt waren und Bargeld, etwas Schmuck sowie zwei abgeschlossene ...

