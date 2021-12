Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Glühweinstand aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Vorplatz eines Möbelhauses in der Kirchheimer Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag einen Glühweinstand aufgehebelt und aus der Kasse einen kleineren Betrag an Wechselgeld gestohlen.Beim anschließenden Versuch, auch einen benachbarten Imbisswagen aufzubrechen, wurde der Täter vermutlich gestört und brach sein Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

