POL-SO: Polizei sucht nach Festnahme die Besitzer von Diebesgut

Die Polizei Paderborn hat am Dienstag, 17. Januar, einen 38-jährigen Mann festgenommen, der unter Verdacht steht, in Paderborn mehrere Autos aufgebrochen und einen Taschendiebstahl begangen zu haben. Teile des Diebesgutes konnten bislang noch nicht zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun die Besitzer, die auch aus dem Raum Soest stammen könnten. Der Tatverdächtige hatte sich per Zug auf den Weg von Soest nach Paderborn gemacht. Direkt nach seiner Ankunft gegen 09.30 Uhr brach er ein Auto in der Bahnhofstraße auf. Es folgten weitere Fahrzeugaufbrüche in der Schulstraße und in der Westernstraße. Um 11.15 Uhr versuchte sich der Tatverdächtige ebenfalls in der Westernstraße an einem Taschendiebstahl. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete ihn dabei und meldete sich bei der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten den 38-Jährigen, der dabei Widerstand leistete, festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen mehrfachen Diebstahls und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Zum Diebesgut gehörten auch Wertsachen, wie Schmuck, Apple EarPods, ein Schlüsselbund und ein Handy der Marke Samsung, die bislang keiner Tat in Paderborn zugeordnet werden konnten. Möglicherweise hat der Dieb diese bereits in Soest oder auf seinem Weg von Soest nach Paderborn gestohlen. Die Polizei sucht die Besitzer der Wertgegenstände. Sie werden gebeten, sich über die 02921/91000 zu melden. Ein Bild der Gegenstände finden Sie unter diesem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5430627

