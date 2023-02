Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei und soziale Medien

Kreis Soest

Die Social-Media-Kanäle der Polizei NRW werden landesweit durch eine Landesredaktion regelmäßig ausgewertet. Dabei wird zwischen Polizeipräsidien und Landratsbehörden unterschieden. Um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, wird die Einwohnerzahl des Zuständigkeitsbereiches (hier Kreis Soest) mit den erreichten Nutzern ins Verhältnis gesetzt. Bei Facebook und Instagram werden so die jeweils fünf reichweitenstärksten Posts ermittelt. In der Jahresauswertung für 2022 erreichte die Soester Kreispolizei mit insgesamt drei Platzierungen (der 2. Platz auf Facebook sowie der 2. und 3. Platz auf Instagram) ein gutes Ergebnis. Der Post über einen frisierten Roller brachte über 1,4 Millionen Zugriffe auf Facebook. Die entsprechende Verhältniszahl liegt bei 477%. Über 4000 Facebook-Nutzer hinterließen zu dem Post Kommentare. Diese mussten von der Pressestelle moderiert werden. Das führte zu einen Arbeitsaufwand von mehreren Tagen. Ein Aufwand, der sich auf alle Fälle gelohnt hat. "Verkehrssicherheit ist uns wichtig" - das ist die Botschaft, die bei den Menschen angekommen ist. Ein Foto, das während der Vermessung eines Unfallortes entstand, landete bei Instagram auf dem Platz 2. Der Post endete mit einem kleinen Dankeschön an die Feuerwehr, da der Fotograf auf dem Dach eines Feuerwehrautos stand. Bei den Instagram-Followern liegt die Kreispolizeibehörde direkt hinter den Großbehörden Münster, Dortmund und Köln auf dem 4. Platz landesweit. Die Polizei im Kreis Soest nutzt bereits seit mehreren Jahren die sozialen Medien. Es werden Einblicke in den Polizeialltag gegeben oder auch Fahndungsaufrufe gepostet. "Wir kommen an der Stelle oft mit den Bürgern ins Gespräch. Dabei werden Fragen beantwortet und die User merken, dass man mit uns ganz normal sprechen kann. Die Bürgernähe ist uns dabei ein besonderes Anliegen." (lü)

