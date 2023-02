Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein Einbrecher ist am Montagmorgen (20.02.2023) in eine Gaststätte an der Augsburger Straße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Unbekannte hebelte zwischen zirka 6.00 Uhr und 7.00 Uhr die Eingangstür auf und stahl anschließend Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Täter soll männlich, zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß und zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen sein. Er war mit einem hellen Kapuzenpullover, einer hellen Jeanshose sowie hellen Sportschuhen bekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

