PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Ohne Führerschein zur Polizei gefahren+++Verletzt nach Unfall+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Ohne Führerschein zur Polizei gefahren, Limburg, Siemensstraße, Dienstag, 06.12.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Dienstag ist ein Mann mit einem Auto zur Polizeistation Limburg gefahren, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Der 20-Jährige aus Dornburg war zu einer Vernehmung in anderer Sache vorgeladen worden. Als der Mann die Dienststelle wieder verließ, wurde er dabei beobachtet, wie er in einen Audi einstieg, der gegenüber der Polizeistation geparkt stand. Der Beamte, der den 20-Jährigen zuvor vernommen hatte, stoppte den Audi und nahm den Mann direkt wieder mit in sein Büro. Dort wurde er zum neuen Tatvorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vernommen. Nachdem ihm eindeutig ins Gewissen geredet worden war, durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

2. Verletzt nach Unfall,

Limburg, Bundesstraße 8, Mittwoch, 07.12.2022, 10:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Mittwochmorgen ein Mann bei einem Unfall verletzt, nachdem er während der Fahrt ein medizinisches Problem bekommen hatte. Der 42-Jährige war mit einem Opel auf der B 8 von Limburg in Richtung Lindenholzhausen unterwegs. Wahrscheinlich verlor er aufgrund eines Schwindelanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

