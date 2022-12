PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrecher treiben Unwesen im Landkreis+++Brand in Mehrfamilienhaus+++Rüttelplatte gestohlen+++Unter Alkoholeinfluss bei Unfall verletzt+++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher treiben Unwesen im Landkreis, Landkreis Limburg-Weilburg, Freitag, 02.12.2022 bis Sonntag, 04.12.2022

(wie) Am Wochenende haben Einbrecher ihr Unwesen im Landkreis getrieben und in mehrere Gebäude eingebrochen. Die Polizei wurde zu mehreren Tatorten gerufen. Zuerst fiel ein Einbruch in das Gewächshaus einer Gärtnerei an der B 417 in Limburg auf. Dort hatten die Einbrecher sich über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt verschafft und Bargeld gestohlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Bühl" in Weilburg Ziel der Einbrecher. Dort gelangten sie über einen Wintergarten in Innere. Während die Hausbewohnerin schlief, entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Inhalt aus dem Schlafzimmer. Am Sonntag schließlich wurde in drei Wohnhäuser eingebrochen. In Weilburg in den Straßen "Im Kohlgarten" und "Auf der Lützelbach", in Mengerskirchen-Winkels in der Straße "Auf den Höfen". In allen Fällen wurden Fenster aufgehebelt und anschließend Räume durchwühlt. Verschiedene Gegenstände wie eine Spielkonsole und Münzen wurden entwendet. In allen Fällen entkamen die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf das Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an. Fachkundige Polizeibeamte beraten Sie auch in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu den Sicherungsmöglichkeiten und der Verhinderung von Einbrüchen. Sprechen Sie Ihre Polizei dazu gerne an.

2. Brand in Mehrfamilienhaus,

Löhnberg-Niedershausen, Hochstraße, Samstag, 03.12.2022, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niedershausen wurde am Samstag eine Person verletzt. Gegen 17:00 Uhr meldete eine Frau der Feuerwehr einen Brand in der Hochstraße. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei dorthin. Im Keller des Hauses war eine Waschmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte neun Menschen aus dem Haus in Sicherheit, teilweise über eine Strickleiter. Der Brand, der sich über mehrere Waschmaschinen ausgebreitet hatte, konnte auf die Waschküche beschränkt und gelöscht werden. Der Rettungsdienst untersuchte alle Bewohner. Eine Bewohnerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, da sie den Brandrauch eingeatmet hatte. Die Polizei konnte keine Hinweise auf eine strafbare Handlung entdecken. Nach Durchlüftung konnte das Haus wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

3. Rüttelplatte gestohlen,

Mengerskirchen, Zum Kuchenstein, Freitag, 02.12.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 03.12.2022, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Mengerskirchen eine Rüttelplatte von einer Baustelle gestohlen. Ein 31-Jähriger hatte das Baugerät auf einem Gehweg in der Straße "Zum Kuchenstein" an einer Baustelle abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu der Baustelle zurückkehrte, war die Rüttelplatte verschwunden. Wie die Täter das schwere Gerät abtransportierten ist bisher unbekannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf 5.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

4. Unter Alkoholeinfluss bei Unfall verletzt, Weilburg-Hasselbach, Tromperterstraße, Montag, 05.12.2022, 03:15 Uhr

(wie) In Hasselbach wurde ein Mann, der unter Alkoholeinfluss Auto fuhr, in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 42-Jähriger befuhr mit einem Fiat die Trompeterstraße von Gaudernbach kommend in Richtung L 3020. In einer Linkskurve verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Hauswand und blieb dort stehen. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme zeigte der Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von über 0,4 Promille an. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.500 EUR.

5. Verkehrsbehinderungen nach Unfall im Berufsverkehr, Limburg, Bundesstraße 49, Montag, 05.12.2022, 07:20 Uhr

(wie) Wegen eines Auffahrunfalls auf der B 49 bei Limburg kam es Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem Peugeot Kastenwagen die B 49 von Hadamar kommend in Richtung Limburg. Kurz vor Offheim bemerkte er den stockenden Verkehr vor ihm zu spät und fuhr, wegen zu geringen Sicherheitsabstandes, gegen das Heck eines Fiat, der von einer 20-Jährigen gefahren wurde. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davor fahrenden VW eines 54-Jährigen geschoben. Der Kastenwagen musste abgeschleppt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt.

Autobahnpolizei

1. Verletzter bei LKW-Auffahrunfall,

Limburg, Bundesautobahn 3, Montag, 05.12.2022, 13:25 Uhr

(wie) Am Montag wurde ein LKW-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Limburg verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Schwerlast-Gespann die A 3 in Fahrtrichtung Köln. Zwischen Limburg-Nord und Diez fuhr er gegen das Heck eines vorausfahren den Sattelzuges, der von einem 43-Jährigen gefahren wurde. Hierbei wurde der 49-Jährige verletzt und konnte sein Führerhaus nicht direkt verlassen. Er war jedoch nicht eingeklemmt und konnte schließlich in einen Rettungswagen gebracht werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildete sich ein Rückstau bis in das Werschauer Loch bei Brechen. Spezialisten der Schwerlastkontrollgruppe lasen die Fahrtenschreiber der LKW aus. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 50.000 EUR.

