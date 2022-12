PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Kabeldiebe brechen gewaltsam ein+++Wieder Münzautomat aufgebrochen+++Mit Messer bedroht+++Durchsuchungen nach Rollerdiebstählen+++Fußgängerin von LKW schwer verletzt+++

1. Kabeldiebe brechen gewaltsam ein,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Freitag, 02.12.2022, 14:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 09:00 Uhr

(wie) Am Wochenende haben sich Kabeldiebe in Limburg mit roher Gewalt Zugang zu einem Grundstück verschafft und hohen Schaden angerichtet. Am Montagvormittag wurde die Polizei zum Betriebshof der Energieversorgung Limburg in der Ste.-Foy-Straße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter eine Backsteinmauer eingerissen und waren so auf das Gelände gelangt. Aus einem Freilager entwendeten die Diebe dann fünf Rollen Kupferkabel im Wert von circa 10.000 EUR. Wie die schweren Rollen abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR. Hinweise zu dem sicherlich geräuschvollen Einbruch erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Wieder Münzautomat aufgebrochen,

Limburg, Neumarkt, Montag, 05.12.2022, 15:15 Uhr bis 19:10 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Montagnachmittag wieder der Münzautomat einer öffentlichen Toilettenanlage aufgebrochen. Ein Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens verständigte am Abend die Polizei, da er den beschädigten Automaten am Neumarkt entdeckt hatte. Da er die Toilettenanlage zuletzt gegen 15:15 Uhr gereinigt hatte, konnte der Tatzeitraum genauer eingegrenzt werden. Ein Unbekannter hatte den Verschlussriegel des Automaten aufgebrochen und dann die Geldkassette entwendet. Von einer bisher unbekannten Zeugin war auf dem Neumarkt ein Mann gesehen worden, der eine Geldkassette in der Hand hielt und in Richtung Grabenstraße davongelaufen sei. Die Toilettenanlage wurde komplett geschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet insbesondere die unbekannte Zeugin, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

3. Mit Messer bedroht,

Limburg, In der Schwarzerde, Montag, 05.12.2022, 22:00 Uhr

(wie) Am späten Montagabend flüchtete in Limburg eine Frau auf einen Balkon, nachdem sie von einem Mann mit einem Messer bedroht worden war. Die Polizei wurde kurz nach 22:00 Uhr in die Straße "In der Schwarzerde" gerufen, da dort eine leicht bekleidete Frau auf einem Balkon um Hilfe rief. Die Streife konnte die zugehörige Wohnung ausmachen und die 29-Jährige vom Balkon ins Warme holen. Die Frau hatte einen Bekannten zu sich eingeladen, der sie im Laufe des Abends bei Alkoholgenuss plötzlich angegriffen und gewürgt habe. Zudem soll er ein Messer ergriffen und sie damit bedroht haben. In einem günstigen Moment konnte sich die 29-Jährige über ihren Balkon auf den Balkon einer Nachbarin retten und um Hilfe rufen. Der Angreifer war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr im Haus. Der Täter war komplett dunkel gekleidet mit einer Jogginghose, einem Kapuzenpulli und einer Wollmütze. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Durchsuchungen nach Rollerdiebstählen, Limburg und Diez, Dienstag, 06.12.2022

(wie) In Limburg und Diez durchsuchte die Polizei die Wohnungen von einer Gruppe Jugendlicher, die Tatverdächtige von mehreren Rollerdiebstählen sind. Nachdem die polizeibekannte Gruppe im Jahr 2022 immer wieder bei Straftaten auffiel und insbesondere bei Diebstählen von Motorrollern in Erscheinung trat, bündelte die Polizei die Ermittlungen gegen die Jugendlichen. Am Dienstagmorgen wurden schließlich mit gerichtlichen Beschlüssen, die von der Staatsanwaltschaft Limburg beantragt worden waren, zeitgleich 15 Wohnungen in Limburg und Diez durchsucht. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher. Darunter einen kompletten Motorroller, mehrere Rollerteile, Mobiltelefone und andere Datenträger. Zudem konnte in Kleinmengen verpacktes Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Dazu Bargeld, das höchstwahrscheinlich aus dem Verkauf von Drogen stammte. Die erste Sichtung der Handyinhalte bestätigte bereits den Verdacht der Ermittler. Alle Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durften die Personen die Dienststelle wieder verlassen, sie werden sich nun in Strafverfahren verantworten müssen.

Im Anschluss durchsuchte die Kriminalpolizei noch mit Unterstützung der Schutzpolizei zwei Wohnungen in Limburg in Verfahren wegen Betäubungsmittelkriminalität. Auch hier konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Bargeld und sogar Unterlagen zum Handel treiben. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Auch sie wurden danach wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Fußgängerin von LKW schwer verletzt,

Limburg, Im Schlenkert, Dienstag, 06.12.2022, 12:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag wurde eine Frau von einem abbiegenden LKW in Limburg schwer verletzt. Die 22-Jährige war zu Fuß in der Straße "Im Schlenkert" unterwegs. An der Kreuzung mit der Holzheimer Straße/ Eisenbahnstraße wollte ein 59-Jähriger mit einem LKW von der Holzheimer Straße nach rechts in die Straße "Im Schlenkert" abbiegen. In diesem Moment überquerte die 22-Jährige die Straße. Die Fußgängerampel und die Ampel für den LKW zeigten beide "grün" an. Der 59-Jährige erfasste die Fußgängerin beim Abbiegen mit dem LKW und überrollte den Unterkörper. Hierbei wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte sie an der Unfallstelle, anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten weiträumig abgesperrt.

6. Vorsicht vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten, Limburg und Weilburg, Adventszeit

(wie) Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten. Um die schöne Zeit auf den Märkten ausgiebig genießen zu können, möchte die Polizei den Besuchern die Gefahr von Taschendiebstählen bewusstmachen. Die Langfinger sind unterwegs und halten Ausschau nach günstigen Gelegenheiten. Sie sind schnell und nutzen das Gedränge aus. Auf anderen Weihnachtsmärkten im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen waren sie auch in diesem Jahr schon erfolgreich.

Daher rät die Polizei:

-Achten Sie auf Ihre Wertsachen

-Nehmen Sie nur mit, was nötig ist

-Achten Sie auf Ihr Umfeld

-Fordern Sie Menschen, die zu nahekommen, auf Abstand zu halten

-Tragen Sie Ihre Geldbörsen nicht lose in Hosen- oder Jackentaschen

