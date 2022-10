Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Prüm: verdächtige Person flüchtig

Prüm (ots)

Am Sonntagabend, dem 16.10.2022, gegen 19:15 Uhr, kam es im Bereich der Hillstraße / Parkplatz des Konvikts in Prüm zu einer verdächtigen Wahrnehmung und anschließenden Sachbeschädigung an einem Pkw. Eine männliche Person soll die 71 Jahre alte Geschädigte bis zu ihrem abgestellten Pkw fußläufig verfolgt haben und anschließend mehrmals auf die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen haben. Am Fahrzeug entstand infolge der Schläge Sachschaden. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die männliche Person wird auf ca. 60 - 70 Jahre alt geschätzt, ist ca. 170 - 180 cm groß, hat längeres, graues Haar und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen, knielangen Mantel bekleidet.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell