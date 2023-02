Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Duisburg Hbf - Frau tritt nach Bundespolizisten

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am Dienstagabend (31. Januar), um 19.10 Uhr, zu einem tätlichen Angriff auf eingesetzte Bundespolizisten. Eine Frau flippte aus und trat einen Beamten. Auf der Wache beruhigte sie sich und konnte danach entlassen werden.

Die 37-jährige Deutsche wurde in der Vorhalle des Duisburger Hauptbahnhofs angetroffen und kontrolliert. Sie verweigerte die Aushändigung ihres Personalausweises und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen, in dem sie sich umdrehte und ging. Die Uniformierten hielten die Frau am Arm fest, woraufhin sie sich zu Boden schmiss und mehrmals gegen das Bein eines Beamten (28) trat. Aufgrund des renitenten Verhaltens wurde sie gefesselt und der Wache zugeführt.

Auf der Wache schwenkte das Verhalten plötzlich um und die 37-Jährige verhielt sich sehr kooperativ. Über die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des tätlichen Angriffs und der Körperverletzung wurde sie belehrt. Der Grund für ihr Verhalten konnte nicht herausgefunden werden. Alkohol war nicht im Spiel. Der verletzte Beamte (28) blieb weiterhin dienstfähig. Nach der Identitätsfeststellung konnte sie die Wache wieder verlassen.

