POL-OG: Ortenberg - Unfall am Bahnübergang

Offenburg, Lahr (ots) - Am Donnerstag ist in Offenburg ein Senior dem perfiden Treiben von Schockanrufern zum Opfer gefallen und hat einem bislang unbekannten Abholer Gold und Bargeld ausgehändigt. Der ältere Herr erhielt einen Anruf, dass sein vermeintlicher Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution fällig sei. Gold und Bargeld im Wert von 30.000 Euro wechselten so den Besitzer. In ...

