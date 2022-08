Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.08.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der ersten Kontrolle wurde in Friedelsheim in der Bahnhofstraße, zwischen Einmündung Maximilianstraße und Burgunderstraße in Richtung Ortsmitte gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen, kam es zu 2 Geschwindigkeitsverstößen. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50km/h mit 77 km/h gemessen.

Die nächste Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße gemessen. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde sollte in Weisenheim am Berg in der Herxheimer Straße in Richtung Ortsmitte gemessen werden. Aufgrund der örtlichen baulichen Gegebenheiten, konnte keine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt werden.

