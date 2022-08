POL-PDNW: Geschwindigkeitswoche ROADPOL

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 09.08.2022 gegen 13:00 Uhr konnte ein Zusteller in Bad Dürkheim überführt werden, der Pakete und Briefe unterschlagen hatte. Der 23-Jährige konnte am Vortag in Rödersheim-Gronau von einer aufmerksamen Zeugin dabei beobachtet werden, als er gerade Pakete in seinem privaten BMW verstaute. Am 09.08.2022 konnte in seinem auf dem Postgelände ...

mehr