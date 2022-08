POL-PDNW: Verkehrsbehinderung wegen technischer Probleme an LKW

Großkarlbach (ots) - Am 09.08.2022, 07:00 Uhr kam es in einer Weinkellerei in der Hauptstraße 6 zum Brand eines Gabelstaplers. Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße für 90 Minuten gesperrt werden. Am Gabelstapler entstand ein Sachschaden von 8000.- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt Horst Gesell, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst Tel.: 065359 9312 0 ...

