FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen Stadtteil Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - (FB) Am Mittwoch 28.09.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11.06 Uhr zu einem Gefahrstoffaustritt in die Oppauer Straße im Stadtteil Edigheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass es zu einer Produktreaktion in einer Halle auf einem Werkgelände ...

mehr