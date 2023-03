Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - aus der Kurve "geflogen"

Weisenbach (ots)

Ein BMW mit ausländischer Zulassung kam am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ohne Fremdbeteiligung in einer Rechtskurve der B462 nach links von der Fahrbahn ab landete nach einem unliebsamen Kontakt mit der dortigen Böschung an der gegenüberliegenden Leitplanke. Die 22-jährige Fahrerin kam zur Untersuchung mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwei weitere Mitfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Bis zur Bergung des Fahrzeuges gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bundessstraße im Bereich Schlechtau zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug von ca. 8000 Euro. /ADR

