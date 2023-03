Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Brockhäger Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In einem Mehrfamilienhaus an der Brockhäger Straße sind am frühen Samstagabend (18.03., 16.45 - 19.00 Uhr) bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen und haben eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Das Wohnhaus befindet sich im Bereich Nordring/ Brockhäger Straße. Die Täter verschafften sich Zutritt auf bislang unbekannte Weise und durchsuchten anschließend die Wohnräume.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell