POL-GT: Nicht nur Verkehrsdelikte bei Kontrollen geahndet

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Freitagmorgen (17.03., 00.25 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Rathausstraße eingebrochen. Zeugen wurden in der Nacht durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam. Es soll sich um zwei jugendliche Täter gehandelt haben. Sie flüchteten mit einem dunklen Mini Cooper. Um in das Geschäft einzusteigen, schlugen die Täter zuvor eine Scheibe der Eingangstür mit ...

