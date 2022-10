Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung: Frau nach Körperverletzung im Supermarkt gesucht

Krefeld (ots)

Am 12. August 2021 zerbrach eine Frau in einer Netto-Filiale eine Wodka-Flasche. Der hinzugekommene stellvertretende Filialleiter sprach sie auf die nicht korrekte Trageweise ihrer Mund-Nasenbedeckung an, weswegen es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Die Frau wurde der Filiale verwiesen. Da er vermutete, dass sich in der mitgeführten Tasche unbezahlte Lebensmittel befanden, wollte er in diese reinschauen. Die Frau schlug dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und flüchtete.

Weitere Infos erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/90121

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (373)

