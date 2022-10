Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer ist am Samstagnachmittag (22. Oktober 2022) eskaliert. Ein 54-jähriger Radfahrer und ein 28-jähriger Autofahrer waren gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Blumentalstraße/Nassauerring in Streit geraten. Der 28-Jährige stieg aus seinem Auto, ging auf den Radfahrer zu und schlug auf ihn ein. Dieser stieß ihn zurück. Bevor er wieder in sein Auto stieg, trat er noch auf das Fahrrad des 54-Jährigen. Als der Autofahrer die Örtlichkeit verlassen wollte, stellte sich der Radfahrer in den Weg und wollte das Kennzeichen fotografieren. Der Autofahrer fuhr auf den Radfahrer zu, der sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen konnte. Der Pkw kam erst mittig der Kreuzung Blumentalstraße/Nassauerring zum Stehen. Ein Anwohner konnte die Parteien vor Ort beruhigen und die Polizei alarmieren. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (371)

