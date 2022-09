Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Frau wird beim Aussteigen aus Linienbus von vorbeifahrenden Auto erfasst - eine leicht verletzte Person

Singen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau von einem an einem haltenden Linienbus vorbeifahrenden Auto erfasst worden ist und sich hierbei leicht verletzte. Kurz vor 8 Uhr war ein Linienbus auf der Hauptstraße in Richtung Rielasinger Straße unterwegs. Da ein 55-jähriger Busfahrer den Haltewunsch zweier Fahrgäste an der Haltestelle "Hauptstraße" zu spät bemerkte, hatte der Mann zuvor auf die Linksabbiegespur in Richtung Bahnhof gewechselt. Um den Fahrgästen das Aussteigen trotzdem zu ermöglichen, öffnete der 55-Jährige die hintere Tür des Gelenkbusses. Eine 33-jährige Frau stieg aus dem Bus aus, wo sie mit einem auf der Geradeausspur fahrenden Fiat Punto einer 61-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 33-Jährige auf die Straße geschleudert. Hierbei verletzte sich die Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Fiat entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 1.000 Euro.

