POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Freitag (21. Oktober 2022) wurden wieder mehrere Senioren Opfer von betrügerischen Anrufen. Einige erkannten diesen Betrug. Allerdings in zwei Fällen waren die Anrufer erfolgreich, so dass zumindest Geld abgehoben wurde. In einem Fall erhielt ein 79-jähriger Krefelder einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, bei dem angeblich seine Tochter einen ...

