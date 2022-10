Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Falsche Polizeibeamte - Zwei Senioren Opfer von Anrufen

Am Freitag (21. Oktober 2022) wurden wieder mehrere Senioren Opfer von betrügerischen Anrufen. Einige erkannten diesen Betrug. Allerdings in zwei Fällen waren die Anrufer erfolgreich, so dass zumindest Geld abgehoben wurde.

In einem Fall erhielt ein 79-jähriger Krefelder einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, bei dem angeblich seine Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht haben soll. Für die Tochter wurde eine Kaution von mindestens 50.000 EUR gefordert. Der Mann war schon auf dem Weg Bargeld abzuholen, um es an dem Übergabeort abzugeben. Er kam an der Polizeiwache Süd vorbei und sprach dort Polizisten an. Diese konnten den Fall aufklären und eine Geldübergabe verhindern.

In einem weiteren Fall erhielt eine 65-jährige Krefelderin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Diesmal soll die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall in den Niederlanden verursacht haben. Auch hier forderte der falsche Polizeibeamte eine Kaution in Form von Bargeld oder Schmuck. Die Geschädigte hob dann Bargeld in vierstelliger Höhe ab und begab sich zum Amtsgericht. Dort übergab sie gegen 16:00 Uhr den Schmuck und das Bargeld an eine männliche Person. Diese flüchtete nach Übergabe des Geldes in Richtung Friedrichsplatz. Die unbekannte Person war ca. 20 - 25 Jahr alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß, von schlanker Statur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, weißes T-Shirt, blaue Jeanshose, schwarze Bauchtasche. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfreies deutsch.

Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Seien auch Sie misstrauisch. Übergeben Sie keiner fremden Person Bargeld oder Schmuck. Weitere Infos erhalten Sie hier: www.krefeld.polizei.nrw/senioren (366)

