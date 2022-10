Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Autofahrer übersieht Radfahrer - 41-Jähriger schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (26. Oktober 2022) um 15:40 Uhr stand ein 53-Jähriger mit seinem Auto wegen eines Rückstaus im Kreuzungsbereich der St. Töniser Straße in Fahrtrichtung Sankt-Anton-Straße. Er versuchte den Bereich zu räumen und wechselte auf die rechte Spur. Als er mit seinem Auto anfuhr, übersah er einen 41-jährigen Radfahrer, der die St. Töniser Straße in Richtung Nauenweg, entgegen der Fahrtrichtung, querte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die St. Töniser Straße zwischen der Gutenbergstraße und dem Preußenring in Fahrtrichtung Preußenring gesperrt. (373)

