Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutwillige Sachbeschädigungen und versuchter Einbruch in Wohnhaus

Orenhofen (ots)

Wie der Polizei Bitburg am Freitag, 27.05.2022, mitgeteilt wurde, kam es in der Gartenfeldstraße in Orenhofen gleich in zwei Fällen zu mutwilligen Sachbeschädigungen und Einbrüchen in Gartenhäuser. In einem Fall wurde darüber hinaus versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Durch den oder die Täter wurden die Glaseinsätze in Fenstern und Türen beschädigt, letztlich gelang es ihnen jedoch nicht in das Wohnhaus einzusteigen. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts. Aufgrund der Feststellungen vor Ort dürfte es sich nicht um eine professionelle Tätergruppierung handeln. Die Polizei Bitburg bittet daher Zeug*Innen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den Straftaten geben können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

