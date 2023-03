Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Öffentlichkeitsfahndungen - Wer kennt die Personen?

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Bielefeld (MK) - Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurden derzeitig zwei Öffentlichkeitsfahndungen der Kreispolizeibehörde Gütersloh veröffentlicht.

In Harsewinkel hatte Ende August 2022 eine bislang unbekannte Tatverdächtige einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Harsewinkel begangen. Mit einem Überwachungssystem wurden Fotos der Frau gefertigt, die zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde: https://polizei.nrw/fahndung/101143

Darüber hinaus kam es Anfang März 2023 zu einem vollendeten Telefonbetrug im Kreis Gütersloh. Die Betrüger wiesen den Geschädigten am Freitagnachmittag, 03.03. an, den abgehobenen Geldbetrag im Bielefelder Bürgerpark an der Rudolf-Oetker-Halle an einen bislang unbekannten Mann zu übergeben. Von diesem Täter wurde im Zuge der Ermittlungen ein Phantombild gefertigt, welches derweil zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde: https://polizei.nrw/fahndung/101148

Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell