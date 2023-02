POL-FR: Rheinfelden: Heckscheiben von zwei Fahrzeugen beschädigt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 18.02.2023, 17.00 Uhr bis Sonntag, 19.02.2023, 13.00 Uhr, wurde an einem in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 43, auf einem Privatparkplatz stehenden schwarzen Chrysler, Grand Voyager, der Lack der rechten Fahrzeugseite sowie die Motorhaube von einem Unbekannten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 ...

