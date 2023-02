Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 18.02.2023, 17.00 Uhr bis Sonntag, 19.02.2023, 13.00 Uhr, wurde an einem in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 43, auf einem Privatparkplatz stehenden schwarzen Chrysler, Grand Voyager, der Lack der rechten Fahrzeugseite sowie die Motorhaube von einem Unbekannten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, da in der Tatnacht der Nachtumzug stattfand. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell