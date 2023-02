Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Ortsschild entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht von Freitag, 17.02.2023 auf Samstag, 18.02.2023, das Ortschild "Wieslet / Kleines Wiesental". Das Ortsschild stand in Wieslet am Ortseingang in der Weitenauer Straße. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den "Ortsschilddieben" geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell