Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gestohlene Kleinkrafträder aufgefunden

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch Zeugen insgesamt drei Kleinkrafträder aufgefunden, die nach ersten Erkenntnissen zuvor gestohlen wurden. Am Sonntagmorgen (12. Juni) meldete ein Spaziergänger in Hückelhoven-Schaufenberg ein Kleinkraftrad, das in der Nähe der Rosemannstraße in einem Feld lag. Zuvor fand ein Mann in Erkelenz-Matzerath an der Hückelhovener Straße einen herrenlosen Motorroller auf einem Fahrradweg. Auch in Wassenberg wurde ein Kleinkraftrad gefunden. Das Gefährt stand auf dem Parkplatz eines Firmengeländes an der Rurtalstraße. Alle Motorroller wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

