POL-FR: Weil am Rhein: Damenhandtasche aus BMW entwendet

Freiburg (ots) - In der Badstraße, im Kurpark, wurde am Samstag, 18.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 21.50 Uhr, ein verschlossenes schwarzes E-Bike der Marke Herkules entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR ...

mehr