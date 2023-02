Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Geräteschuppen und Bauwagen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16./17.02.2023, in einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück im Buchbrunnenweg ein und entwendeten eine Motorsense der Marke Stihl. Zuvor wurden die Vorhängeschlösser von dem Schuppen und dem danebenliegenden Hühnerstall aufgebrochen und auch mitgenommen. Der Bauwagen auf dem Grundstück wurde ebenfalls aufgebrochen, jedoch wurde aus diesem nichts entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

md/tb

